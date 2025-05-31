İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve bağlı kurumlara yönelik 19 Mart’ta başlayan soruşturmalarda beşinci dalga operasyonu gerçekleştirildi.

Toplam 246 kişi gözaltına alındı, 110 kişi tutuklandı

T24'ten Cengiz Anıl Bölükbaş'ın haberine göre; 19 Mart’tan bu yana yürütülen operasyonlarda şu ana kadar toplam 254 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Bu kişilerden 246’sı gözaltına alındı, 110’u tutuklandı. Tutuklanan yedi kişi, etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanarak tahliye edildi.

İlk dalga: İmamoğlu ve 5 CHP’li başkan tutuklandı

19 Mart’taki ilk dalga operasyonuyla başlayan süreçte, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile birlikte Beylikdüzü, Esenyurt, Beşiktaş, Beykoz ve Şişli belediye başkanları da tutuklandı. 54 kişi cezaevine gönderilirken, 44 kişi adli kontrolle serbest bırakıldı.

1. dalga (19 Mart): 106 kişi hakkında gözaltı kararı; 54 tutuklama (İmamoğlu ve 5 CHP’li belediye başkanı dahil)

İkinci dalga: Aile yakınları ve İSKİ yöneticileri

26 Nisan’daki ikinci operasyonda İmamoğlu’nun eşi Dilek İmamoğlu’nun ağabeyi Cevat Kaya, İSKİ Genel Müdürü Şafak Başa ve İBB Boğaziçi İmar Müdürü Elçin Karaoğlu’nun da aralarında olduğu isimler gözaltına alındı. 18 kişi tutuklandı.

2. dalga (26 Nisan): 52 gözaltı; 18 tutuklama

Üçüncü dalga: Medya birimi hedefte

20 Mayıs’taki üçüncü dalga operasyonunda, İBB’nin medya ve tanıtım birimlerinde görevli 13 kişi tutuklandı. Gözaltına alınanlar arasında İBB Basın Yayın Daire Başkanı Taner Çetin ve Çeşme Belediye Başkan Yardımcısı Onur Gülin de yer aldı.

3. dalga (20 Mayıs): 20 gözaltı; 13 tutuklama

Dördüncü dalga: Üst düzey yöneticilere tutuklama

23 Mayıs’taki dördüncü operasyonda İBB Özel Kalem Müdürü Kadriye Kasapoğlu, KİPTAŞ Genel Müdürü Ali Kurt, İSTAÇ Genel Müdürü Ziya Gökmen Togay ve İBB’nin çeşitli daire başkanları gözaltına alındı. 25 kişi tutuklandı.

4. dalga (23 Mayıs): 46 gözaltı; 25 tutuklama

Beşinci dalga: Beş belediye başkanı hakkında gözaltı kararı

31 Mayıs'ta yapılan beşinci dalga operasyonu kapsamında, Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe, Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara, Adana Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar ve Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin’in de aralarında olduğu 47 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Şu ana kadar 30 kişi gözaltına alındı.

5. dalga (31 Mayıs): 47 gözaltı kararı; 30 kişi gözaltına alındı, işlemler sürüyor...

Etkin pişmanlıktan yararlananların sayısı 7’ye yükseldi

Soruşturmalar kapsamında, aralarında İBB Kültür AŞ Müdürü Murat Abbas, danışman Ertan Yıldız ve bazı iştirak yöneticilerinin de olduğu 7 kişi, etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanarak tutuklu bulundukları cezaevinden tahliye edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın İBB’ye yönelik yürüttüğü “çıkar amaçlı suç örgütü kurmak”, “rüşvet”, “ihaleye fesat karıştırma” ve “terör örgütüne yardım” gibi suçlamaları içeren kapsamlı soruşturma ilerleyen günlerde yeni gözaltı ve tutuklamalarla genişleyebilir.