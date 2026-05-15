İBB’ye yönelik ihale operasyonu: 12 şüpheli hakkında gözaltı kararı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı bazı birimlerde gerçekleştirilen ihaleleri incelemeye aldı.

6 ihalede usulsüzlük iddiası

Soruşturmada, İBB Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanlığı bünyesindeki Avrupa Yakası Yol Bakım ve Onarım Şube Müdürlüğü ile Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Elektronik Sistemler Müdürlüğü tarafından yapılan toplam 6 ihaleye ilişkin işlemlerde usulsüzlük bulunduğu belirlendi.

Hazırlanan bilirkişi raporunda, ihale yetkilileri ile ihaleleri alan firmaların sorumluluğu bulunduğu yönünde tespitlere yer verildi.

İstanbul merkezli 3 ilde operasyon

Soruşturma kapsamında 15 Mayıs 2026 tarihinde İstanbul merkezli olmak üzere Kırklareli ve Trabzon’u da kapsayan eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda toplam 12 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Adli ve idari çalışmaların devam ettiğini bildirdi.