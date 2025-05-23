İBB'ye yönelik operasyonlar sürüyor: Kimler hakkında gözaltı kararı verildi?
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik başlatılan yolsuzluk operasyonları devam ediyor. 4. dalga operasyonunda 49 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Gözaltına alınmasına karar verilen bazı isimler de belli oldu.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni hedef alan yolsuzluk operasyonları sürüyor. Bu kapsamda yapılan 4. dalga operasyonunda 49 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
İstanbul, İzmir, Trabzon, Antalya, Tunceli ve Kocaeli'ndeki eş zamanlı operasyonlarda 49 kişiden 44'ü gözaltına alınırken, 5 kişi için gözaltı çalışmaları sürüyor.
Öte yandan, gözaltı listesinde yer alan bazı isimler de belli oldu.
Kimler hakkında gözaltı kararı verildi?
Hakkında gözaltı kararı verilen bazı isimler şöyle:
- Kadriye Kasapoğlu (Özel Kalem Müdürü)
- Mustafa Akın (Koruma Müdürü)
- Ali Kurt (Kiptaş GM)
- Arif Gürkan Alpay (Genel Sekterer Yardımcısı)
- Yavuz Saltık (Muhtarlıklar Daire Başkanı)
- Ziya Gökmen Togay (İSTAÇ GM)
- Seyfullah Demirel (İBB Eski Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanı)
- Burak Alp (İBB Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanlığı Avrupa Müdür Yardımcısı)
- Ekrem Yıldırım (İBB Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanlığı Müdür Yardımcısı)
- Ceyhun Avşar (Raylı Sistemler Daire Başkanı)
- Ahmet Önal (Raylı Sistemler Avrupa Y. Müdürü)
Abdulbaki Yayla (Raylı Sistemler Müdür Yardımcısı) (İhale Komisyonu Üyesi)
- Osman Şahin (Raylı Sistemler, İhale Komisyonu Üyesi)
- Burak Salman (Raylı Sistemler, İhale Komisyonu Üyesi)
- Fadime Şimşek İşpir (Raylı Sistemler, İhale Komisyonu Üyesi)
- Hakan Kuk (Raylı Sistemler, İhale Komisyonu Üyesi)
- Akif Gündüz (Raylı Sistemler, İhale Komisyonu Üyesi)
- Mustafa Başar Arıoğlu (Yapı Merkez İnşaat Ortağı)
- Erdem Arıoğlu (Yapı Merkez İnşaat Ortağı)
- Sami Özge Arıoğlu (Yapı Merkez İnşaat Ortağı)
- Bülent Yılmaz (ASOY Genel Müdür)
- Serpil Kadıoğlu (ASOY Finans Müdürü)
- Altan Gözcü (ASOY İdari Müdür)
- Murat Erenler (Adem Soytekin Koruma)
- Nezahat Kurt (Emlakçı)
- Ufuk Tetik (Emlakçı)
- Ogün Soytekin (Adem Soytekin’in Kardeşi)
- Çağla Demir (Kültür AŞ Çalışanı)
- Kamuran Ataç
- İbrahim Bülbüllü