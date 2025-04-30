İBB'ye yönelik soruşturmada 18 kişi tutuklandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, tutuklanmasının ardından İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu zanlılar hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından yürütülen yolsuzluk soruşturması devam ediyor.

Emniyetteki işlemleri sonrası Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edilen şüphelilerin nöbetçi sulh ceza hakimliğindeki işlemleri tamamlandı.

Hakimlik, 18 kişinin tutuklanmasına karar verdi.

12 kişi hakkında ise çeşitli adli kontrol tedbirleri uygulandı.

Soruşturma

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, tutuklanmasının ardından İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu zanlılar hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında 53 şüpheli hakkında daha gözaltı kararı verilmişti.

Bunun üzerine Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, İstanbul, Ankara ve Tekirdağ'da 26 Nisan'da düzenlenen operasyonda 47 zanlı gözaltına alınmıştı. Ekiplerce yürütülen çalışmalarda 5 kişi daha gözaltına alınmış, gözaltı sayısı 52'ye ulaşmıştı.

4 kişi önceki gün adliyeye getirilmişti

Bu arada, soruşturma kapsamında yakalanan ve gözaltı süresi dolan 4 kişi, önceki gün adliyeye sevk edilmişti. Adliyede ifadeleri alınan şüpheliler, "ev hapsi"ni içeren adli kontrol talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılmıştı.

Hakimlik, 4 şüpheli hakkında "yurt dışına çıkış yasağı" ve "imza atma" şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasını kararlaştırmıştı.