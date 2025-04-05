İBB'ye yönelik soruşturmada bir gözaltı daha
Son dakika gelişmesi... İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklandığı soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı çıkarılan Kaan Ketenci'nin KKTC'de gözaltına alındığı bildirildi.
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklandığı 'mali suçlara' yönelik soruşturma kapsamında bugün önemli bir gelişme yaşandı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakkında gözaltı kararı çıkarılan bir kişi daha gözaltına alındı.
Habertürk TV'nin haberine göre reklam firması sahibi Kaan Ketenci, KKTC'de gözaltına alındı.
İBB'ye yönelik mali suçlar soruşturmasında toplamda 100 kişinin ismi geçiyordu. Bu kişilerden büyük kısmı gözaltına alınmıştı.