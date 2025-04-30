İBB'ye yönelik soruşturmalar: İSKİ, İSFALT ve KİPTAŞ'ın ihale evrakları istendi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik başlatılan soruşturma devam ediyor.

Soruşturma kapsamında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İBB'ye bağlı İSKİ, İSFALT ve KİPTAŞ ile bu kurumlara bağlı birimlerin 31 Mart 2019'dan bu yana tüm ihale ve projelerin evraklarını istedi.

Savcılık yazı gönderdi

Savcılıktan İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), İstanbul Asfalt Fabrikaları Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (İSFALT) ile KİPTAŞ İstanbul Konut İmar Plan Turizm Ulaşım Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketlerinin genel müdürlüklerine, ihale belgelerinin istendiği bir yazı gönderildi.

Yazıda, söz konusu kurumlar ve bunlara bağlı birimlerin 31 Mart 2019 tarihinden bugüne kadar yaptığı tüm ihalelerin ve projelerin, ihale kayıt numarası, ihale bedeli, yüklenici firmaları gösterecek şekilde listelenip savcılığa gönderilmesi talep edildi.