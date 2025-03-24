İBB'ye yönelik "terör" soruşturmasında 3 isme yakalama kararı
Son dakika... İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik yürütülen "terör" soruşturması kapsamında, Ebru Özdemir, Azad Barış ve Hunav Altun hakkında yakalama kararı çıkarıldığı öğrenildi.
AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, İBB'ye yönelik 7 şüpheli hakkında "PKK/KCK terör örgütüne yardım etmek" suçundan başlatılan soruşturma sürüyor.
3 isme yakalama kararı
Soruşturma kapsamında İstanbul Sulh Ceza Hakimliği, firari şüpheliler Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Ebru Özdemir, Azad Barış ve Hunav Altun hakkında da yakalama kararı çıkarıldığı öğrenildi.
Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan da aynı soruşturma kapsamında dün tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.