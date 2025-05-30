İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında 3 kişi daha etkin pişmanlıktan yararlandı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) soruşturmasında üç kişi daha etkin pişmanlıktan yararlanarak tahliye edildi. 29 Mayıs’ta ek ifade veren Eyüp Subaşı, Kabil Taşçı ve Güngör Gürman’ın beyanları savcılıkça yeterli bulunarak serbest bırakılmaları talep edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamaya göre; 23 Mart’ta Ekrem İmamoğlu ile birlikte tutuklanan Eyüp Subaşı ve Kabil Taşçı ile 27 Mayıs’taki 4. dalga operasyonuyla tutuklanan Güngör Gürman, "etkin pişmanlık" hükümlerinden faydalanma talebinde bulundu. Yapılan değerlendirme sonucu, şüphelilerin durumu etkin pişmanlık kapsamında değerlendirildi.

Savcılığın talebi üzerine İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, konutu terk etmeme ve yurt dışına çıkış yasağı şeklindeki adli kontrol hükümleri uygulanarak üç şüphelinin de tahliyesine karar verdi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

“2024/228233 sayılı soruşturma dosyamız da 'Suç işlemek amacı ile kurulan örgüte üye olma ve Rüşvet Verme' suçlarından ayrı ayrı tutuklu bulunan şüpheliler Eyüp Subaşı ve Kabil Taşçı ile 'İhaleye Fesat Karıştırma, Rüşvet Verme ve Örgüte Üye Olma' suçlarından ayrı ayrı tutuklu bulunan şüpheli Güngör Gürman 29.05.2025 tarihinde talepleri üzerine alınan ek ifadelerinin yapılan araştırma ve değerlendirmeleri sonrası şüphelilerin durumlarının etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanacak nitelikte olması kanaatine varılmış, şüpheliler hakkında 29.05.2025 tarihinde İstanbul nöbetçi Sulh Ceza hakimliğinden konutu terk etmemek ve yurt dışına çıkmamak adli kontrol hükümleri uygulanarak tahliye edilmeleri talep edilmiş, ilgili mahkemece şüphelilerin tüm suçlardan adli kontrol altına alınarak tahliyelerine karar verilmiştir.”

Daha önce etkin pişmanlıktan yararlananlar

İBB soruşturması kapsamında daha önce de birçok isim etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanarak serbest bırakılmıştı. Daha önce etkin pişmanlıktan yararlanan isimler şöyle:

* Murat Abbas (İBB Kültür AŞ Müdürü)

* Ertan Yıldız (İBB Meclisi İştirakler ve Bağlı Kuruluşlar Komisyonu Başkanı)

* Ahmet Çiçek (Neva Organizasyon Şirketi Sahibi)

* Noyan Kırmızıgül (NYN Yapım ve Prodüksiyon Sahibi)

* Mehmet İlhan Gülay (Gülaylar Group İcra Kurulu Üyesi)

* Seyfi Beyaz (Beyaz İnşaat Sahibi)