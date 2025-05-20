İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında 3. operasyon dalgası: Taner Çetin dahil 22 isim gözaltında

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturmasında üçüncü dalga operasyon başlatıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında, Medya AŞ ile Kültür AŞ içinde usulsüz ihaleler düzenlenmesi ve rüşvet alınması süreçlerinde rol aldıkları iddiasıyla 22 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Şüpheliler arasında İBB personeli, şirket çalışanları ve temsilciler bulunuyor.

Savcılık soruşturmasında İBB Basın Yayın Daire Başkanı Taner Çetin'in Medya AŞ Yönetim Kurulu Başkanı tutuklu Murat Ongun’a bağlı olarak Medya AŞ ve Kültür AŞ’de bazı usulsüzlüklere karıştığı iddia edildi.

Çetin’in, kendisine yakın şirketler üzerinden ihaleler organize ettiği ve bu ihaleleri alan firmalardan rüşvet alarak maddi menfaat sağladığı öne sürüldü.

Mali Suçları Araştırma Kurulu'nun (MASAK) soruşturma dosyasında da Çetin’in ödemeleri doğrudan Medya AŞ ve Kültür AŞ’den iş alan firmalara yaptırdığı, şirket personeline de para transferleri gerçekleştirdiği iddia edildi.