İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında 4 kişi hakkında gözaltı kararı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında, 'İstanbul Senin' uygulaması üzerinden 4,7 milyon kullanıcının kişisel verileri ve konum bilgilerinin iki farklı ülkeye sızdırıldığı iddialarına ilişkin yeni gelişme yaşandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde, 'İBB Hanem' alt uygulamasında 11 milyon vatandaşın sandık verilerinin işlendiği ve bu bilgilerin program dışına sızdırıldığı iddialarına dair ifadelerde adı geçen 4 şüpheli hakkında daha gözaltı kararı verildi.

Yapılan incelemelerde, şüphelilerden ikisinin İBB Akıllı Şehircilik Daire Başkanlığı'nda, diğer ikisinin ise İletişim Koordinasyon Merkezi'nde görev yaptığı belirlendi.

Savcılık, şüpheliler hakkında 'kişisel verileri hukuka aykırı olarak yayma' ve 'suç örgütüne üye olmak' suçlamalarıyla gözaltı kararı çıkardı.

Şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Başsavcılığın ilk açıklaması

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, Ekrem İmamoğlu'nun elebaşı olduğu iddia edilen çıkar amaçlı suç örgütünün faaliyet ve eylemlerine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, söz konusu uygulama üzerinden 4,7 milyon kullanıcının kişisel verileri ile konum bilgilerinin iki ülkeye sızdırıldığının, bu kullanıcıların kişisel verileri ile konum bilgilerinin 'darkweb'te satışa çıkarıldığının, aynı uygulamada yer alan 'İBB Hanem' isimli alt uygulamada 11 milyon vatandaşın sandık verilerinin işlenerek, program dışına sızdırıldığının belirlendiği kaydedilmişti.

Söz konusu tespitlerle ilgili olarak programlarda yönetici olan, İBB iştiraki şirketlerin de arasında olduğu 6 şirkette yöneticilik yapan, adı geçen örgüt yöneticileriyle ilişkisi tespit edilen 13 şüpheli ile firari örgüt yöneticisi Murat Gülibrahimoğlu'nun şirketlerine naylon fatura kesme eylemlerine iştirak ettikleri anlaşılan 2 şüphelinin de aralarında olduğu toplam 15 şüpheli hakkında, "kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek', 'Vergi Usul Kanunu'na muhalefet' ve 'Ekrem İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütüne üye olmak' suçlarından gözaltı kararı verildiği aktarılan açıklamada zanlıların tamamının yakalandığı belirtilmişti.

Bu kapsamda gözaltına alınan 15 şüpheliden 6'sı tutuklanmıştı. Hakimlik 9 şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulamıştı.