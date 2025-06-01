İBB'ye yönelik yürütülen ‘yolsuzluk' soruşturmasında gözaltı sayısı 34'e yükseldi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen yolsuzluk soruşturmasında 5. dalga operasyon kapsamında gözaltına alınanların sayısı 34'e ulaştı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturması, Aziz İhsan Aktaş'ın elebaşı olduğu öne sürülen suç örgütü soruşturması, Büyükçekmece Belediyesi ile Beşiktaş Belediyesi Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğüyle ilgili dört ayrı soruşturma kapsamında aralarında CHP'li belediye başkanlarının olduğu 47 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Karar doğrultusunda polis ekiplerince düzenlenen eş zamanlı operasyonda eski CHP Milletvekili Aykut Erdoğdu, Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe, Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara, Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin ve Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar'ın da aralarında bulunduğu 34 kişi gözaltına alındı.

Çalışmalarda üç kişinin cezaevinde, üç şüphelinin yurt dışında olduğu tespit edildi.

Operasyon kapsamında ekiplerin, firari durumdaki 8 zanlıyı yakalamaya yönelik çalışmaları sürüyor.