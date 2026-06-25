IBM bir nanometre altı çip mimarisini tanıttı

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New York merkezli teknoloji üreticisi IBM perşembe günü dünyanın ilk bir nanometre altı çip teknolojisini tanıttı. Armonk merkezli şirket 0.7 nanometre seviyesindeki yeni mimarinin tanıtımını yaptı. Şirket hisseleri piyasa öncesi işlemlerde yüzde 6 oranında değer kazandı. Yılbaşından bugüne kadarki süreçte hisseler yüzde 11 seviyesinde değer kaybı yaşadı.

Yeni yarı iletken mimarisi 7 angstrom ölçüsünde çalışıyor. Şirket tırnak büyüklüğündeki yüzeye yaklaşık 100 milyar transistör sığdırdı. Söz konusu yoğunluk teknoloji şirketinin 2021 yılında tanıttığı 2 nanometre çipinin iki katını temsil ediyor. Mühendisler donanımı endüstri için bir dönüm noktası olarak değerlendiriyor ve performansı yüzde 50 artırdığını veya enerji verimliliğini yüzde 70 seviyesine çıkardığını bildiriyor.

IBM nanostack mimarisi ile üretim rekabetini artırıyor

Şirket mühendisleri transistörleri düz bir zemin yerine üç boyutlu olarak üst üste yerleştirdi. Tasarımcılar geliştirdikleri yeni dizilime nanostack adını verdi. IBM Araştırma Direktörü Jay Gambetta sadece transistörleri küçültmediklerini belirtti. Gambetta enerji verimliliğini ve gücü sağlamak için çip üretim yöntemini yeniden icat ettiklerini açıkladı.

Yarı iletken endüstrisi Moore Yasası olarak bilinen hesaplama gücünü küçük alanlara sıkıştırma hedefini sürdürüyor. Rakip üretici Intel geçen hafta 1.8 nanometre üreten 18A üretim sürecini risk üretimi aşamasına geçirdi. Söz konusu test aşaması ticari üretimden önceki son adımı oluşturuyor. IBM geliştirdiği mimari ile Intel ve TSMC karşısındaki rekabet gücünü artırıyor.

Seri üretim planları beş yıllık takvime yansıyor

Yetkililer ticari üretimin beş yıl içinde başlayabileceğini öngörüyor. Teknoloji devi geçmiş dönemlerde yarı iletken tasarımlarını Samsung ve Japonya merkezli Rapidus şirketlerine lisansladı. Yönetim Kurulu henüz yeni teknoloji için üretim ortağı açıklamadı. Yapay zeka iş yüklerini kaldırabilecek donanım arayışı IBM araştırmacılarını daha küçük devreler tasarlamaya zorluyor.