İbrahim Burkay, BTSO'da yeniden başkan seçildi

BTSO'da yapılan seçimler tek liste olarak yapıldı ve İbrahim Burkay başkanlığındaki yönetim kurulu İsmail Kuş, Cüneyt Şener, Hasan Gürses, İbrahim Gülmez, Alparslan Şenocak, Haşim Kılıç, Muhsin Koçaslan, Erol Kılıç, Abidin Şakir Özen ve Hakan Batmaz'dan oluştu.

BTSO'nun Meclis Başkanlığı görevine yeniden Ali Uğur seçilirken başkan yardımcıları Murat Bayizit ve Metin Şenyurt oldu. Katip üyeliklerini ise Gülçin Güleç ile Selin Sakder Akyıldız üstlendi.

"4 yılı verimli tamamladık"

Seçimlerin ardından konuşan Başkan Burkay, 2013 yılından bugüne ortak aklı hakim kılan bir anlayışla kent ve ülke ekonomisinin tarihine geçen 60'tan fazla makro projeyi hayata geçirmeyi başardıklarını bildirdi.

Burkay, küresel ölçekte yaşanan tüm zorlu koşullara rağmen geride bıraktıkları 4 yılı katma değerli üretim, nitelikli istihdam ve ihracat hedefleri doğrultusunda attıkları adımlarla verimli bir şekilde tamamladıklarını belirterek "Güçlü üye, güçlü oda vizyonumuzu destekleyen tüm üyelerimiz başta olmak üzere, birlikte bugüne kadar görev yaptığımız tüm yönetim kurulu ve meclis üyelerimiz ile komite yönetimlerimize bir kez daha şükranlarımı sunuyorum." ifadelerini kullandı.

"Yeni bir paradigma yaşanıyor"

Küresel ekonomide yeni bir paradigma değişikliği yaşandığına işaret eden Burkay, şunları kaydetti:

"Şimdi önümüzde oyunun kurallarının değiştiği benzeri görülmemiş yepyeni bir dönem var. Vizyonumuzu ve algılarımızı dünyaya açarak köklü tarihimizin bizlere yüklediği sorumlulukla üretim ve ticaret merkezi Bursa'yı bu hızlı dönüşüme rehberlik etmeye ve fırsatlarla dolu bu yeni dönemin lider şehirleri arasındaki konumunu güçlendirmeye devam edeceğiz.

Kendine inan, ülkene güven, anlayışıyla görev üstlenen yönetim kurulundaki arkadaşlarım ve meclis üyesi dostlarımızla birlikte geleceğin Bursa’sını birlikte inşa edeceğiz. İnisiyatif alan, çözüm üreten, aktif, yapıcı ve yönlendirici bir anlayışla görev yapacak komite, meclis ve yönetim kurulu üyelerimize bu yeni dönemde başarılar diliyorum."

BTSO Meclis Başkanı Ali Uğur da 133 yıllık köklü bir tarihe ve 51 binden fazla üyeye sahip olan bir kurumda görev almaktan gurur duyduğunu dile getirdi.