İbrahim Kaboğlu kimdir? İstanbul Barosu Başkanı İbrahim Kaboğlu neden görevden alındı?

İstanbul 2. Asliye Hukuk Mahkemesi, İbrahim Kaboğlu ve yönetim kurulu üyelerinin görevine son verilmesine hükmetti.

İstanbul Barosu Başkanı İbrahim Kaboğlu ile yönetim kurulu üyeleri hakkında, sosyal medyadan yayınlanan bir açıklamada "terör örgütü PKK üyeliği bulunan firari sanıkların övüldüğü" iddiasıyla resen soruşturma başlatılmıştı. Bu gelişmelerin ardından İbrahim Kaboğlu'nun hayatı merak edilmeye başlandı.

Peki İbrahim Kaboğlu kimdir? İbrahim Kaboğlu neden görevden alındı? Kaç yaşında ve nereli? İşte İbrahim Kaboğlu hakkında merak edilenler...

İbrahim Kaboğlu'nun hayatı ve kariyeri

İbrahim Özden Kaboğlu, 1950 yılında Artvin'in Borçka ilçesinde dünyaya geldi.

1974 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni bitiren Kaboğlu, 1981 yılında Limoges Üniversitesi ve Ankara Üniversitesi'nde doktorasını tamamladı.

İbrahim Kaboğlu, 1987'de doçent ve 1994 yılında da Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde profesör oldu.

2003 yılında Başbakanlık İnsan Hakları Danışma Kurulu Başkanlığına getirilen Kaboğlu, görevi sırasında Azınlık ve Kültürel Haklar Raporu'nu açıklarken fiziksel şiddete maruz kaldı. Olayın ardından hakkında suç duyurusunda bulunuldu.

2008 yılında “halkı kin ve düşmanlığa tahrik” suçundan açılan davadan raporun bilimsel içeriğe sahip olduğu ve şiddeti teşvik etmediği gerekçesiyle beraat etti.

2017 yılında Kaboğlu, Marmara Üniversitesi Anayasa Hukuku Anabilim Dalı Başkanlığı görevindeyken, 686 numaralı Kanun Hükmünde Kararname ile üniversiteden ihraç edildi.

2018 Türkiye genel seçimlerinde, Cumhuriyet Halk Partisi'nden İstanbul milletvekili seçildi. 2023 Türkiye genel seçimlerinde ise CHP'den milletvekili adayı olmak için başvuru yaptı ancak aday gösterilmedi.

2 Haziran 2022 tarihinde Kaboğlu'na Fransa'nın en prestijli nişanı olan Légion d’Honneur madalyası verildi

Türk anayasa hukukçusu, akademisyen ve siyasetçi İbrahim Kaboğlu 2024 yılında İstanbul Barosu başkanı seçildi.