İbrahim Kalın: 2023'e kadar seçim yok
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "2023'e kadar seçim yok" diye konuştu.
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, seçim sonuçlarına ilişkin açıklamada bulundu. Kalın, Twitter hesabından paylaştığı mesajında şunları kaydetti:
"Birileri yine 'Erdoğan için sonun başlangıcı' söylemini ısıtmaya çalışıyor. Gerçeklerden uzak senaryolarla kendilerini avutuyorlar. AK Parti oyların 44,3'ünü, Cumhur İttifakı 51,6'sını kazandı. 2023'e kadar seçim yok. Demokrasi yarışını ideolojik körlüğe dönüştürmeyelim."