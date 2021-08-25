İbrahim Kalın: 24-36 saat içinde Türk askeri tahliye edilecek

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın NTV'de soruları yanıtladı.

İbrahim Kalın, Türkiye'nin Afganistan'dan çekilme kararı ile ilgili olarak, Türkiye'nin uzun süredir planlarını yaptığını belirterek, "ABD Afganistan'dan çekilme kararı aldığından itibaren biz de kendi planlarımızı yapmaktaydık. Uzun bir süredir bir Afganistan mesaimiz vardı zaten." diye konuştu.

Türkiye'nin Kabil'de Türk askerini tehlikeye atacak bir tutum içine girmeyeceğini ve bütün hazırlıkların bu yönde yapıldığını belirten Kalın, şunları söyledi:

"Süreci çok yakın bir şekilde takip ettik. Sahadaki gerçekleri görerek hareket etmek zorundaydık.

Biz tüm planlarımızı yapmıştık. Askerlerimizin tahliye edilmesiyle ilgili hazırlıklar bir süredir devam ediyordu. Askerimiz orada büyük bir başarı sergiledi. Görevlerini yapmış bir şekilde askerimiz ülkesine dönüyor. Bugün bir uçak kalkmış durumda. 24 ya da 36 saat içinde Türk askerlerinin tahliyesi tamamlanabilir."

'Havalimanı işletmesine devam edebiliriz'

Kalın, Türkiye'nin Afganistan'dan askerini çektikten sonra Kabil Havalimanı'nın işletmesine devam edebileceğini belirterek, sivil uzmanların Taliban yönetimine destek olabileceğini söyledi. Kalın, "Askerimiz çekildikten sonra da biz orada havalimanının işletmesine devam edebiliriz. Sivil uzmanlarımız havalimanı için destek verebilir. Bununla ilgili müzakereler devam ediyor. Bunu Türkiye'nin devam ettirmesi konusunda bir irade de ortaya koyuyorlar." diye konuştu.

Kalın, Kabil Havalimanı'nda yaşanan dramı unutmamak gerektiğini belirterek, havalimanının güvenliğinin sağlanması gerektiğini belirtti. "Taliban'ın böyle bir kapasitesi olduğunu düşünmüyorum Onlar da muhtemelen bir hizmet talebinde bulunacaklar. Havalimanının tamamen devre dışı kalması onların da isteyeceği bir durum değil." ifadelerini kullandı.

İbrahim Kalın, Afganistan'dan yayılan göç dalgasıyla ilgili olarak ise, "Göç dalgası olmaması için bölge ülkeleri ve uluslararası toplumun daha fazla sorumluluk alması gerekiyor. Türkiye göç meselesinde üzerine düşeni fazlasıyla yerine getirdi. Yasal olmayan göç için yeni tedbirler aldık. Türkiye hiç kimsenin göç ambarı değildir. İranlı yetkililerle göç durumu sürekli görüşülüyor." diye konuştu.

'Göç merkezi kurulacak iddiası'

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, İngiliz basınında yer alan haberde 'Türkiye'de bir göç merkezi kurulacak' iddiaları ile ilgili ise şunları söyledi:

"Resmi olarak bize iletilen bir şey olmadı. Biz bu söylenti ortaya çıktığı andan itibaren çok net bir şekilde reddettik. Bunu bize açmaları mevzu bahis bile olamazdı. Bütün bu haberler yalanlandığı halde hükümete nasıl yükleniriz, Cumhurbaşkanı'na nasıl saldırırız hesaplarının yapılması gerçekten sorumsuz bir siyaset."