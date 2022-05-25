İbrahim Kalın: Terör örgütlerine mensup kişilerin iadesini istedik

İsveç ve Finlandiya heyetleri ile yapılan görüşmeden sonra bir açıklama yapan Kalın, şunları söyledi:

"NATO'ya üye olacak ülkeler güvenlik kaygılarını gidermeli. Türkiye'ye karşı uygulanan savunma sanayi yaptırımlarının derhal kaldırılması gerektiğini ifade ettik.

Türkiye, NATO'nun yaklaşık 70 yıldır en önemli üyelerinden birisidir. Türkiye bu 70 yılda NATO içerisinde üzerine düşen görevleri yerine getirmiştir.

Biz muhattaplarımıza PKK ile YPG arasında hiçbir ayrım olmadığını ilettik. Bu örgütlerin arasında yapılan ayrımın bizim açımızdan farkı olmadığını açıkça ifade ettik. Beklentimiz törer örgütlerine karşı somut adımlar atılması.

Terör örgütlerine mensup kişilerin iadesini talep ettik. Bugüne kadar iade taleplerimize olumlu bir cevap almadık. Somut adım atılmazsa süreç ilerlemez.

Savunma sanayi yaptırımlarının kaldırılmasına yönelik olumlu tavır gördük. Bu Pozitif bir gelişme.

Görüşmeler devam edecek ama tarihler belirlenmedi. NATO zirvesine kadar süreci yetiştirme kaygımız yok."