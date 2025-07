İbrahim Kalın'dan 15 Temmuz mesajı: Şehitlerimize minnettarız

Takip Et

Kalın, mesajında, Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensuplarının gerçekleştirdiği darbe girişimine karşı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde Türkiye'nin demokrasi ve millî iradesini savunduğunu belirterek, "Halkımız, 'Benim irademe kimse karşı koyamaz' diyerek, canını ortaya koymuş ve millî iradeye sahip çıkmıştır." ifadelerini kullandı.

15 Temmuz’un tüm dünyaya, halkın kahramanlığını ve terör örgütünün hain yüzünü gösterdiğini belirten Kalın, yaşanan acı tecrübelerin unutulmaması ve nesilden nesile aktarılması gerektiğine dikkat çekti.

Kalın, "Milletimiz, cesareti, dik duruşu ve kararlılığı ile her türlü ihanetin üstesinden gelerek, ülkesinin bekası için mücadele etmiştir." diye konuştu.

MİT Başkanı Kalın, Türkiye'nin terörle mücadelede kararlı bir duruş sergilediğini ve bu mücadelenin, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Türkiye Yüzyılı vizyonuyla daha da güçleneceğini ifade etti. "Vatan İçin Her An Her Yerde" anlayışıyla çalışmaların sürdürüleceğini belirten Kalın, 15 Temmuz’un 9. yıl dönümünde şehitlere rahmet, gazilere ise şükranlarını sundu.