İbrahim Tatlıses hastaneye kaldırıldı

Türk müziğinin usta ismi İbrahim Tatlıses, yurt dışı konserlerinin ardından İstanbul’daki evinde rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı.

Acıbadem Altunizade Hastanesi tarafından yapılan resmî açıklamada Tatlıses’in sağlık durumuna ilişkin detaylar paylaşıldı.

Hastane Başhekimi Dr. Engin Çakmakçı, sanatçının saat 11.20’de tansiyon düşüklüğü şikayetiyle acil servise başvurduğunu bildirdi.

Açıklamaya göre, acil serviste yapılan muayenelerin yanı sıra kan tetkikleri ve tomografi sonucunda, ilk bulgular doğrultusunda enfeksiyon ön tanısıyla tedbir amaçlı yoğun bakım servisine alındı.

Başhekim Çakmakçı, Tatlıses’in bilincinin açık olduğunu, kalp fonksiyonları ile akciğer dokusunun normal seyrettiğini ve genel durumunun iyi olduğunu belirtti.

Hastane açıklamasında ayrıca, sanatçının bakteriyel enfeksiyon nedeniyle tedavisine başlandığı ifade edildi.