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Sağlık sorunları ile boğuşan İbrahim Tatlıses ile ilgili zaman zaman birtakım iddialar ortaya atılıyor. Bugün yine sanatçı ile ilgili "öldü" iddiaları dolaşıma sokuldu. Bu haberin gerçek olup olmadığını öğrenmeye çalışanlar sıkça "İbrahim Tatlıses öldü mü, yaşıyor mu" sorusuna cevap arıyor.

İbrahim Tatlıses öldü mü, yaşıyor mu?

74 yaşındaki İbrahim Tatlıses ile ilgili ortaya atılan "öldü" iddası gerçeği yansıtmıyor. Tatlıses yaşıyor ve sağlık durumu iyi...

İbrahim Tatlıses geçen gün sosyal medya hesabından video paylaştı ve 'iyiyim' mesajı verdi. ‘Mavi Çalar' şarkısını söyleyerek tur atan Tatlıses, "Hastaneden izinliyiz. Ankara güzel, Ankara'da hava güzel. Ankara'nın bebelerini geziyoruz" dedi.