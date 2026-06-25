İbrahim Tatlıses öldü mü, yaşıyor mu? İbrahim Tatlıses sağlık durumu nasıl?

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İbrahim Tatlıses sık sık sağlık sorunları yaşarken Tatlıses'i ekranlarda göremeyen sevenleri sağlık durumunu merak ediyor. Sosyal medyada da birtakım iddialar ortaya atılırken vatandaşlar "İbrahim Tatlıses öldü mü, yaşıyor mu" diye soruyor.

İbrahim Tatlıses sağlık durumu nasıl?

İbrahim Tatlıses'in öldüğüne dair paylaşımlar gerçeği yansıtmıyor. Tatlıses yaşıyor ve fizik tedavisi görüyor.

Tatlıses tedavisinin iyi gittiğini belirtirken "Süperim" diyerek sağlık durumuna ilişkin olumlu mesaj verdi.