İbrahim Tatlıses sordu, Erdoğan adaylık mesajı verdi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün Şanlıurfa'da kongreye katılırken, bir ara ona şarkıcı İbrahim Tatlıses de eşlik etti. Tatlıses'in "Önümüzdeki dönem cumhurbaşkanlığına var mısınız?" sorusuna Erdoğan'dan “Sen varsan, varım” yanıtı geldi.
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün partisinin Şanlıurfa 8'inci Olağan İl Kongresi'ne katıldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasını yapmak için sahneye sanatçı İbrahim Tatlıses’le çıktı. Tatlıses 'Haydi Söyle' şarkısını söyledikten sonra Erdoğan’ın elini öptü.
Tatlıses, Erdoğan, konuşması tamamladıktan sonra yine sahneye çıktı. Sevilen şarkılarını seslendiren sanatçıya Erdoğan da eşlik etti.
Şarkılarının arasında Tatlıses, Erdoğan’a “Önümüzdeki dönem cumhurbaşkanlığına var mısınız, yok musunuz, bu sözü alalım" dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan soruya “Sen varsan, varım” yanıtını verdi. Tatlıses de bunun üzerine "Ölümüne varım ölümüne" yanıtını verdi.