İbrahim Umur Akal kimdir, kaç yaşında, nereli, neden öldü?

İş insanı İbrahim Umur Akal'ın Bebek'te yalısında 17 Aralık'ta ölü bulunurken, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ölümü şüpheli bularak soruşturma başlattı.

69 yaşındaki İbrahim Umur Akal'ın neden öldüğü henüz bilinmiyor. Ancak iş insanın bir süredir sağlık sorunlarıyla mücadele ettiği öğrenildi.

İbrahim Umur Akal'ın cansız bedeni Bebek'teki yalısında görev yapan hizmetliler tarafından bulundu.

İbrahim Akal hakkında açık kaynaklarda çok fazla bilgi bulunuyor.