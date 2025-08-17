İbrahim Yıldız kimdir? İbrahim Yıldız öldü mü, sağlık durumu nasıl?

Tiyatro, film ve dizi oyuncusu İbrahim Yıldız'ın üzerine ağaç devrildi. Durumu ağır olan Yıldız hemen hastaneye kaldırıldı. Komaya girdiği öğrenilen genç oyuncunun sağlık durumu yoğun şekilde araştırılıyor. "İbrahim Yıldız kimdir" sorusu da sıkça geliyor.

İbrahim Yıldız sağlık durumu nasıl?

Ünlü oyuncunun sağlık durumu ciddiyetini koruyor. Doktorlardan henüz resmi bir açıklama gelmedi.

İbrahim Yıldız kimdir?

İbrahim Yıldız, 26 Mayıs 1998 tarihinde doğdu. 27 yaşında olan ünlü oyuncu, pek çok dizi ve filmde rol almıştır.

Duy Beni (Dağhan, TV Dizisi 2022)

Bir Zamanlar Kıbrıs (Çoban Sefer, TV Dizisi 2021)

Kuzey Yıldızı (TV Dizisi 2020)

Tek Yürek (Osman, TV Dizisi 2019)

Tombala (Mahalleli Genç, TV Dizisi 2019)

Keşif (Sinema Filmi 2018)

Muhteşem Yüzyıl: Kösem (Hasan, TV Dizisi 2015)