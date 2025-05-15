İç Anadolu risk haritasındaki beyazlığını kaybetti! Konya depremi sonrası 3 il için 7,5 şiddetinde deprem uyarısı

Konya'nın kulu ilçesinde saat 15:46'da meydana gelen 5,2 büyüklüğündeki deprem büyük korku yarattı. Yerin 18 km derinliğinde gerçekleşen deprem Ankara başta olmak üzere çevre illerde de güçlü hissedildi.

Vatandaşlar korkuyla sokaklara dökülürken, gözler bir kez daha uzmanların yorumlarına çevrildi.

CNN Türkt'e 5,2'lik depremi değerlendiren Prof. Dr. Süleyman Pampal, "Bölgede bu büyüklükte bir deprem olması şaşırtıcı değil" dedi, geçtiğimiz hafta Cihanbeyli'de yaşanan 4.5 büyüklüğündeki depremi hatırlattı.

'Daha büyük depremler olabilir'

Konya’nın içinden Cihanbeyli ve Akşehir faylarının halen aktif olduğunu belirten Pampal, bu fayların 6-6.5 büyüklüğünde deprem üretme potansiyeline sahip olduğunu açıkladı.

"Hatta 7 büyüklüğünde deprem oluşturabilecek uzun faylar var" diyen jeoloji profesörü, Tuz Gölü fayının 7.5 büyüklüğüne kadar deprem üretebileceğini belirterek, fayın bin yıldan uzun süredir kırılmadığına dikkat çekti.

Ankara, Eskişehir ve Konya için uyarı

Pampal, olası depremin Konya çevresindeki şehirleri de tehdit ettiğini ifade ederek, "Konya için de Ankara için de Eskişehir için de tehlike var. İç Anadolu sanıldığı gibi deprem açısından risksiz değil" dedi.

İç Anadolu risk haritasındaki beyazlığını kaybetti

Risk haritalarında bölgenin 'beyaz' gösterildiğine dikkat çeken Pampal, İç Anadolu’daki diri fayların pek bilinmediğini ancak bilim camiasının artık bu fayların varlığını ve tehlikesini kabul ettiğini belirtti.

Artçılar devam edebilir

Bölgede artçı sarsıntıların devam edebileceğini söyleyen Pampal, "Bu depremin artçıları da olmaya devam edebilir. 4.2 büyüklüğünde artçılar beklenebilir" diye konuştu.