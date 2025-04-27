İç Anadolu sanayicisinin ürünleri raylı lojistik merkezle güneydeki limanlara ulaşacak

İncesu OSB, TCDD Genel Müdürlüğü ile "Demiryolu Lojistik Merkezi Projesi" kapsamında hem Kayseri hem de çevre illerdeki sanayicilerin üreteceği ürünlerin taşınacağı yük merkezi için çalışmalara başladı.

İlk kazmanın ocak ayında vurulduğu projeyle yaklaşık 170 bin metrekare alanda bölgenin en büyük raylı sistem yük merkezi oluşturulacak.

Yük merkezi, yaklaşık 2 kilometrelik demir yoluyla Kayseri-Niğde demir yoluna entegre edilerek, sanayicinin ürünleri İncesu OSB durağından güneye hareket ederek önce Mersin daha sonra ise İskenderun limanlarına taşınacak.

Proje sayesinde, deniz yoluyla buluşacak sanayiciler ürünlerini uluslararası piyasaya daha kolay ve uygun maliyetle ulaştıracak.

İncesu OSB Başkanı İrfan Püsküllü, AA muhabirine, 12,5 milyon metrekareyle Türkiye'nin ilk 15 OSB'si arasında yer aldıklarını söyledi.

Yaklaşık 6 bin kişinin istihdam edildiği OSB'de Kayseri ihracatına 125-130 milyon dolar civarında katkı sağladıklarına dikkati çeken Püsküllü, küçük bir ilçe olmalarına rağmen birçok büyük ildeki sanayi kuruluşlarını geride bıraktıklarını belirtti.

Yatırımlarla cazibe merkezi haline geldiklerini anlatan Püsküllü, TCDD'nin yük konteyneri yatırımıyla da güçlerine güç katacaklarını vurguladı.

İç Anadolu Bölgesi'ndeki OSB'lerin üretimine katkı sağlayacak

Püsküllü, istihdam ve üretimi artırma konusunda çalışmalara devam ettiklerini vurgulayarak, "Demiryolu Lojistik Merkezi Projesi" ile ilgili şu bilgileri verdi:

"Projenin TCDD'ye maliyeti 2025 yılı için yaklaşık 116 milyon lira, 2026 yılı sonuna kadar ise toplamda 384 milyon lira civarında bir yatırım buraya organize ediliyor. Devlet Demiryolları ile 170 bin metrekare bir lojistik yük merkezi yapmaya çalışıyoruz. Buranın İncesu OSB'ye maliyeti ise yaklaşık 400 milyon lira civarında. Proje bittiğinde TCDD ile birlikte yaklaşık 1 milyar lira yatırım yapmış olacağız. Yapacağımız yük konteyneri merkezi de sadece İncesu OSB'ye hizmet etmeyecek hem Kayseri OSB hem Mimar Sinan OSB hem Serbest Bölgemiz hem de çevre illerimize çok büyük katkı sağlayacak. Bölgenin en büyük projelerinden biri olarak görüyoruz."

Proje ile karbon ayak izi azalacak

Projeyle karbon ayak izini azaltacaklarına da değinen Püsküllü, "Bizim en büyük ihracat bölgemiz Avrupa. Orada karbon ayak iziyle ilgili ihracatla alakalı bazı vergi kotaları getirilecek. Bunların önüne geçmek adına özellikle kara yoluyla taşımacılık değil, demir yoluyla taşımacılık tercih ediliyor. İnşallah biz de bu merkezle buna katkıda bulunmaya çalışıyoruz." dedi.

Projenin ihracatçılara katkı sağlayacağını belirten Püsküllü, sanayicinin ürünlerinin Mersin ve İskenderun limanlarına hızlı ve en ucuz şekilde ulaştırılacağını söyledi.

İhracatı ve ithalatı kolaylaştıracak projenin İncesu OSB'yi cazibe merkezi haline getireceğini ve ilçeye yapılacak yatırımları da artıracağını vurgulayan Püsküllü, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, TCDD Genel Müdürü Veysi Kurt ve diğer paydaşlara projeye desteklerinden dolayı teşekkür etti.