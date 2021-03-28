İç Anadolu'da 4 il için zirai don uyarısı

Meteoroloji 8. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, havanın parçalı ve az bulutlu geçeceği, sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı beklendiği belirtildi.

Bölge genelinde, pazartesi sabah saatlerine kadar orta kuvvette zirai don hadisesi beklendiği ifade edildi.

Başta üreticiler olmak üzere, ilgililerin ve vatandaşların, dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiği kaydedildi.