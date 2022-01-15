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İç hatlarda PCR test zorunluluğu kaldırıldı

İç hat uçuşlarında aşı sürecini tamamlamamış yolculardan istenen PCR testi zorunluluğu kaldırıldı.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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COVID-19 tedbirleri kapsamında iç hat uçuşlarında aşı sürecini tamamlamamış yolculardan istenen PCR testi zorunluluğu kaldırıldı.

Koronavirüsle mücadele kapsamında İçişleri Bakanlığı’nın yayımladığı genelge kapsamında iç hat uçuşlarında check-in işlemleri için HES kodunda aşılı, geçirilmiş hastalık veya azami 48 saat önce yapılmış negatif sonuçlu PCR testi şartı aranıyordu.

Uygulamaya ilişkin yeni bir karar alındı.

Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada iç hat uçuşlarında PCR testi zorunluluğunun kaldırıldığını duyurdu. 

Ekşi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Yetkili makamlarımızın aldığı karar doğrultusunda tüm yolcularımızdan iç hat uçuşlarında PCR test zorunluluğu kaldırılmıştır. HES Kodunu ibraz yeterli olacaktır." ifadelerini kullandı.

 

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