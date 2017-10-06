İç tüzükle Meclis hızlandı

06 Ekim 2017

Meclis çalışmalarının verimliliğini arttırmayı ve zaman kaybını önlemeyi içeren yeni iç tüzüğün uygulandığı yeni yasama yılının ilk haftasında toplantılar planlanan şekilde işledi.

Yeni TBMM İçtüzüğü kurallarına göre 18 saat 15 dakika çalışan Meclis Genel Kurulunda, 6 grup önerisi, bir doğrudan gündeme alma önergesi, boşanma olaylarına ilişkin bir komisyon raporu görüşüldü; Çevre ve Şehircilik Bakanı Özhaseki sözlü soruları yanıtladı, İş Mahkemeleri Kanun Tasarısının tümü üzerindeki görüşmeler tamamlandı ve tasarının 9 maddesi kabul edildi.

3 Ekim Salı günü saat 15.00'te toplanan Genel Kurulda gündemdışı konuşmaların ardından CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nun kanun teklifinin doğrudan gündeme alınması önerisi görüşüldü. Yeni İçtüzüğe göre, Tanrıkulu, bu yasama yılında başka bir teklifinin doğrudan gündeme alınmasını talep edemeyecek.

Önceki uygulamada her gruba 10 dk söz hakkı veriliyordu

Daha sonra HDP'nin grup önerisi görüşüldü. Yeni düzenlemeye göre grup önerisi üzerinde konuşma süresi, öneriyi veren HDP grubu milletvekiline 5 dakika, diğer gruplara ise 3'er dakika oldu. Önceki uygulamada her gruba 10'ar dakika söz veriliyordu.

HDP'nin grup önerisinin ardından, Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, milletvekillerinin sözlü soru sorularını yanıtladı. Ardından, Aile Bütünlüğünü Olumsuz Etkileyen Unsurlar ile Boşanma Olaylarının Araştırılması ve Aile Kurumunun Güçlendirilmesi İçin Alınması Gereken Önlemlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırma Komisyonu raporu üzerindeki görüşmeler yapıldı. Bu görüşmelerin ardından Genel Kurul saat 21.00'de kapandı.

4 Ekim Çarşamba günü CHP ve HDP'nin grup önerileri ele alındı ve sonra mevcut kanunu kaldıran, iş mahkemelerinin kuruluş, görev, yetki ve yargılama usulünü yeniden düzenleyen İş Mahkemeleri Kanunu Tasarısı'nın görüşmelerine geçildi. Çarşamba günü tasarının tümü ve birinci bölümü üzerindeki görüşmeler tamamlandı. Genel Kurul saat 20.30'da kapandı.

Perşembe günü ise CHP, HDP ve MHP'nin verdiği grup önerileri görüşüldü. Ardından İş Mahkemeleri Kanunu Tasarısı'nın görüşmelerine geçildi ve tasarının birinci bölümünde yer alan 9 maddesi kabul edildi. Genel Kurul 19.45'te kapandı.

Böylece Genel Kurulda, TBMM İçtüzüğü'nde belirtilen çalışma gün ve saatleri hemen hemen uydu. Bu üç günde 18 saat 15 dakika çalışan Genel Kurulda, 6 grup önerisi, bir doğrudan gündeme alma önergesi, boşanma olaylarına ilişkin bir komisyon raporu görüşüldü; Çevre ve Şehircilik Bakanı Özhaseki sözlü soruları yanıtladı, İş Mahkemeleri Kanun Tasarısının tümü üzerindeki görüşmeler tamamlandı ve tasarının 9 maddesi kabul edildi.

Genel Kurulda geçtiğimiz hafta, yeni TBMM İçtüzüğü kurallarına göre genel görüşme ve Meclis araştırması önergelerinin özetleri okunmadı. Grup önerilerinin oylanmasında yoklama istenemedi.

Kaynak: AA