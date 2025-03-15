Icardi-Nara arasında çocuk krizi! Polis müdahale etti...

Mauro Icardi ile boşanma sürecindeki eşi Wanda Nara, yaşadıkları krizlerle basının gündeminde sık sık yer almaya devam ediyor.

İkili arasında tansiyonu yükselten son olay ise ikili arasında yaşanan çocuk krizi oldu. Her birinin çocuklarının velayetini almak için hukuk mücadelesi verdiği ikiliden Icardi, çocuklarını görmek için gittiği Nara'nın evinde büyük bir tepkiyle karşılaştı.

Mahkemenin verdiği karar doğrultusunda 2,5 aydır görmediği çocuklarını almak üzere Wanda Nara’nın evine giden Arjantinli futbolcu, kendisini bir krizin ortasında buldu. Nara'nın futbolcunun istenmeyen ziyaretine verdiği tepki sebebiyle büyüyen kriz çocukları olumsuz etkilerken, olaya polis müdahale etti.

Wanda Nara, kızlarının ülkeden çıkarılmayacağına dair aldığı mahkeme kararını sosyal medya hesabında paylaşmıştı.