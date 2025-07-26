İçi pırlanta dolu çantayı çarşıda unuttu
Zonguldak Alaplı'da değeri 350 bin lira olan ve çarşıda unutulan pırlantalar sahibine teslim edildi.
Alaplı Belediyesi personeli tarafından geçen hafta bulunan bir çanta, Zabıta Müdürlüğü’ne teslim edildi.
Çanta içinde çok sayıda pırlanta kolyenin yanı sıra PTT’ye ait bir banka kartı bulundu.
Zabıta ekipleri, PTT ile yaptıkları görüşmeler sonucunda çantanın sahibi Elif Pişkin’e ulaştı.
Çantasını kaybettiğini zabıtadan öğrenen Pişkin, Alaplı Belediyesi Zabıta Müdürlüğü’ne gelerek emanetlerini Zabıta Memuru Yılmaz Acar’dan teslim aldı.
Pişkin, gösterilen titizlik ve duyarlılık nedeniyle Alaplı Belediyesi personeline ve Zabıta ekiplerine teşekkür etti.