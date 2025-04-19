'İçimde ukde kaldı' dedi, 56 yaşında üniversite kazandı! Hayatına kaptan olarak devam edecek

Dijital baskı makineleri satan firmada 38 yıl çalışan bir çocuk annesi Arzu Koyun, çok istediği halde hayat şartları nedeniyle eğitim hayatını sürdüremedi.

Okuma isteğinden hiçbir zaman vazgeçmeyen Koyun, geçen yıl emekli olduktan sonra girdiği üniversite sınavında ilk tercihi olan Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Deniz Ulaştırma ve İşletme Programı'nı kazandı.

Azmi ve çalışkanlığıyla sınıf arkadaşlarına da örnek olan Koyun, mezun olup denizlere açılacağı günleri sabırsızlıkla bekliyor.

'Üniversite eğitimi içimde ukde kalmıştı'

56 yaşındaki Koyun, üniversite eğitiminin içinde ukde kaldığını söyledi.

Emekli olduktan sonra hayalini gerçekleştirmek istediğini belirten Koyun, hem kendisine bir şeyler katmak hem de örnek olmak istediğini dile getirerek şunları söyledi:

* Sıra arkadaşlarım çocuğum yaşında, hepsini çok seviyorum. Derslerime çalışıyorum, sınavlarıma giriyorum. İyi notlar aldığımda arkadaşlar bana şaşırıyor. Belki de onlara rol model oluyorum, seviniyorum. Onlara tecrübelerimden, eğitimin öneminden bahsediyorum. Bundan faydalandıklarını düşünüyorum. Bu da benim için yeterli.

Okulun deneyimli akademik kadroya ve iyi teknik imkanlara sahip olduğunu belirten Koyun, "Bundan sonraki ilk hedefim diplomamı almak. O güzel okyanuslara açılabilmeyi, kaptanlık yapabilmeyi çok istiyorum. Denize açılmayı hayallerime benzetiyorum. Deniz bir sonsuzluk, benim hayallerim de sonsuzluk" ifadelerini kullandı.

Eğitimin önemine işaret eden Koyun, "Hayatımızda, evliliğimizde, çocuk yetiştirmemizde, arkadaş ortamında her şeyde eğitim çok önemli. Herkesin, bütün gençlerin okumasını istiyorum" dedi.

35 yaş ve üstü kadınlara ek kontenjan ayrılıyor

SUBÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık da eğitimin hayat boyu devam etmesi gerektiğini, bu anlamda Yükseköğretim Kurulu'nca (YÖK) üniversite hayalini gerçekleştirmek isteyen '35 yaş ve üstü kadınlar'a ayrılan ek kontenjan uygulamasını değerli bulduğunu söyledi.

Sarıbıyık, farklı bölümlerde çok sayıda 35 yaş üstü kadın öğrencilerinin olduğunu aktararak, "Onların gençlerle eğitim almasını da çok kıymetli buluyoruz. 35 yaş üstü eğitime başlayan kadınlarda kararlı duruş görüyoruz. Sorumluluklarının daha bilincinde, isteyerek eğitim aldıklarına şahitlik ediyoruz. Bu da diğer öğrenciler açısından motivasyon kaynağı oluyor. Biz de bu öğrencilerimizin üniversiteye adaptasyonlarını kolaylaştırmak için gerek rehberlik hizmetleri gerekse seminerlerle desteklerimizi sürdürüyoruz. Sektörle buluşmalarını da bir şekilde gerçekleştiriyoruz ki gelecekte daha kolay iş bulabilsinler ve hayallerini daha kolay gerçekleştirsinler" şeklinde konuştu.

SUBÜ Denizcilik Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Nuri Akkaş ise Arzu Koyun'un diğer öğrencilere örnek olmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Denizciliğin önemli bir sektör olduğunu ve nitelikli personele ihtiyaç duyulduğunu vurgulayan Akkaş, donanımlı ve deneyimli akademik kadroya sahip olduklarını kaydetti.

SUBÜ Deniz Ulaştırma İşletme Bölümü öğrencisi 18 yaşındaki Neriman Baş ise eğitimin yaşı olmadığını belirterek, Arzu Koyun'u azmi ve başarısı dolayısıyla tebrik etti.