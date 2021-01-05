İçişleri: 139 binden fazla kişi izolasyon kurallarına uymadı

İçişleri Sözcüsü İsmail Çataklı, "Bugüne kadar izolasyona tabi tutulan 8 milyon 379 bin 749 kişiden 139 bin 693'ünün kurallara uymadığı tespit edildi." açıklaması yaptı.

Çataklı, "Geçen yıl 321 terör örgütü mensubu teslim oldu, bunlardan PKK mensubu 243'ü aileleriyle görüşerek ikna yoluyla dağdan indirildi." dedi.

Çataklı, geçen yılki operasyonlarda 9'u kırmızı kategoride aranan sözde yönetici 104 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Çataklı, "Boğaziçi Üniversitesinde gerçekleşen bir protesto gösterisi sırasında Türk polisine yönelik atılan hadsiz slogan, bizleri son derece üzdü." ifadesini kullandı.