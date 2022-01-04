İçişleri: 2021'de 162 bin 996 düzensiz göçmen yakalandı

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, "Düzensiz göçle mücadelede, 2021 yılında 23 bin 676’si denizlerde olmak üzere toplam 162 bin 996 düzensiz göçmen yakalandığını görüyoruz." dedi.

Çataklı, "Bu yıl 200 terör örgütü elemanı, ikna edilerek dağdan indirilmiş ve teslim olmuştur. Bu yıl terör örgütüne katılım sayısı 51 olmuştur. Örgüte katılımın 4 katını ikna ederek dağdan indirdik." açıklaması yaptı.