İçişleri Bakan Yardımcısı Sağlam: 360’tan fazla baron Türkiye’ye getirildi

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Sağlam, Elazığ’daki temasları kapsamında Elazığ Ticaret Borsası’nı ziyaret ederek Başkan Mehmet Ali Dumandağ ve yönetim kurulu üyeleriyle bir araya geldi. Burada yaptığı açıklamada organize suç örgütlerine karşı kararlılıkla mücadele edildiğini vurguladı.

“Ulusal ve uluslararası çeteleri çökerttik”

Sağlam, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın liderliğinde yürütülen operasyonların kapsamını hatırlatarak, “Bakanımızın tabiriyle şehir eşkıyalarına nefes aldırmayacağız. Bu süreçte ulusal, uluslararası ve yerel anlamda suç örgütlerini çökerttik. Elazığ özelinde bakıldığında, 4 Haziran 2023 ile 31 Temmuz 2023 arasında 11 organize suç çetesi çökertildi. Bu kapsamda 48 operasyon gerçekleştirildi, 262 kişi gözaltına alındı, 111 kişi tutuklandı ve 49 kişi adli kontrolle serbest bırakıldı” dedi.

“360’tan fazla baron yurda getirildi”

Yurt dışına kaçan suç örgütü liderlerine yönelik çalışmaların da devam ettiğini belirten Sağlam, “Artık suç işleyip yurt dışına gidip orada elini kolunu sallama dönemi bitti. Şu anda yurt dışından getirdiğimiz baron sayısı 360’ı geçti. Kırmızı bülten çıkarıyoruz, Interpol ve diğer ülkelerle iş birliği yapıyoruz. Bakanımızın ve gerekirse Cumhurbaşkanımızın devreye girdiği süreçlerle bu isimleri Türkiye’ye getirip adalete teslim ediyoruz” ifadelerini kullandı.

“Boşluk bırakmayacağız”

Suç örgütlerinin fırsat bulduklarında yeniden yapılanmaya çalıştığını dile getiren Sağlam, bu nedenle mücadelenin aralıksız devam edeceğini belirterek “Ufak bir boşluk bulduklarında maalesef millete racon kesmeye başlıyorlar. Bizim görevimiz bu boşlukları bırakmamak. Dolayısıyla bu mücadele kesintisiz sürecek” dedi.

Sağlam’ın Elazığ ziyaretine Milli Savunma Bakan Yardımcısı Alpay, Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu, AK Parti Elazığ Milletvekilleri Ejder Açıkkapı ve Mahmut Rıdvan Nazırlı ile parti yöneticileri de eşlik etti.