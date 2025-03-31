İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bayramın acı bilançosunu açıkladı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bayramda meydana gelen kazalara ilişkin bir açıklama yaptı.

Bakan Yerlikaya, Ramazan Bayramı tatilinin ilk iki gününde 19 vatandaşın hayatını kaybettiğini, 2 bin 499 kişinin de yaralandığını duyurdu.

"Pazar günü 420 bin 737 araç denetlendi"

Sosyal medya hesabı üzerinden konuyla ilgili bir açıklama yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, dün 709 trafik kazasının meydana geldiğini belirterek şunları söyledi:

"Ramazan Bayramı tatilinin 2. günü (Pazar) 709 trafik kazası meydana geldi. Maalesef

14 vatandaşımız hayatını kaybetti,

1.280 vatandaşımız ise yaralandı.

14 can geride gözü yaşlı anne, baba, evlat, kardeş, akraba bıraktı.

Lütfen, trafik kurallarına uyalım. Bayram sevinçlerimize acı karışmasın. Yollar bizleri kavuşturmak için var, ayırmak için değil.

Bayram tatilinin ilk 2 gününde (Cumartesi ve Pazar) maalesef 19 vatandaşımız hayatını kaybetti. 2.499 vatandaşımız ise yaralandı.

9 günlük Ramazan Bayramı Tatilinde Emniyet ve Jandarma Trafik Ekiplerimiz denetimleri ve sürdürüyor. Bayram tatilinin 2. günü 30 Mart 2025 Pazar günü trafik ekiplerimizce; 420.737 araç denetlendi.

22.310 araca hız ve radar işlemi, 18.049 araca ise diğer işlemler yapıldı.

Denetlemelerimiz işlem yapmak için değil, kazaları önlemek ve can kaybımızı sıfıra indirmek içindir.

Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum."