İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’dan protestoculara çağrı

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasının ardından Türkiye’nin birçok noktasında protestolar düzenlendi. Yaşanan gelişmeler üzerine İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından bir açıklama yaparak göstericilere seslendi.

Yerlikaya, protestolara ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Halkı sokağa, meydanlara çağırmak en hafif tabiriyle sorumsuzluktur. Sokakları karıştırmanın vebalini hiç kimse; ne siyasi, ne hukuki, ne de vicdani olarak ödeyebilir! Göstericilere sesleniyorum: Aranıza karışan provokatörlerin oyununa gelmeyin! Polislerimiz, Aziz Milletimizin huzur ve güvenliğini sağlamak için 7/24 görevinin başındadır."

Öte yandan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, dün akşam Saraçhane’de yaptığı konuşmada protestoların devam edeceğini belirterek, “Bana diyorlar ki sokak çağrısı mı yapıyorsun? Evet, sokak çağrısı yapıyorum!” demişti.

Gözler, protestoların seyrine ve gelecek yeni açıklamalara çevrildi.