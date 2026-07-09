İçişleri Bakanı Çiftçi: 4 bin 412 şahsı yakaladık, zirvenin böyle bir faydası daha oldu

Ankara'daki 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nin önemine yakışır şekilde bütün güvenlik tedbirlerini önceden planladıklarını belirten Çiftçi, bu kapsamda 56 bin bin polis ve jandarmanın sahada etkin şekilde görev aldığını hatırlattı.

Çiftçi, güvenlik tedbirleri planlamasına aylar öncesinden başlandığını ifade ederek, şunları söyledi:

"Ankara'nın çevresindeki illeri, birinci kuşak iller olarak kabul ettik. Hemen onu çevreleyen illeri ve liman şehirlerimizi ikinci kuşak olarak, sınır illerimizi de üçüncü kuşak iller olarak belirledik. Bir ay öncesinden istihbarat, siber suçlarla mücadele, terörle mücadele ekiplerimiz çalışmalarına başladı. 15 gün kala farklı bir faza geçtik, tedbirlerimizi daha da artırdık. Son 72 saatte tedbirlerimiz zaten zirve yaptı."

"Sahada aradığımız kişiler vardı"

Çiftçi, zirve kapsamında alınan güvenlik tedbirleri sırasında çeşitli suçlardan aranan kişilerin yakalanmasına ilişkin ise şu açıklamayı yaptı.

"Güvenlik tedbirlerini artırınca, hapis cezası alıp da aranan şahıslar vardı, sahada aradığımız kişiler vardı. İfadeye gelmemekten dolayı, yani mahkeme ifadeye çağırmış, savcılık ifadeye çağırmış gelmemiş veya hakkında hapis cezası var, yakalanamamış bir türlü. Ankara'nın giriş çıkışlarında yapmış olduğumuz veya diğer birinci kuşak, ikinci kuşak, üçüncü kuşak illerde yapmış olduğumuz bu çalışmalarda 4 bin 412 şahsı da yakalamış olduk. Zirvenin bize böyle bir faydası daha oldu."