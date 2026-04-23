İçişleri Bakanı Çiftçi'den Gülistan Doku dosyasına ilişkin açıklama

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Ankara'da medya temsilcileriyle bir araya geldiği toplantıda, Tunceli'de 6 yıl önce kaybolan üniversite öğrencisi Gülistan Doku dosyasına ilişkin son durumu paylaştı. Çiftçi, soruşturmada önceliğin maddi gerçeğin tüm yönleriyle ortaya çıkarılması olduğunu vurguladı.

Bakan Çiftçi, 17 Nisan 2026 tarihli onayla, dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel hakkında "delillerin karartıldığı" iddialarını araştırmak üzere 2 mülkiye müfettişinin görevlendirildiğini açıkladı.

Bakan Çiftçi, sürecin devamına ilişkin şu bilgileri verdi:

Aynı tarihli onayla Tuncay Sonel görevden uzaklaştırılmış ve yine 17 Nisan 2026 tarihinde gözaltına alınmıştır. Sonel, 21 Nisan'da çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştır. Ayrıca 20 Nisan 2026 tarihinde, olay sonrasındaki inceleme, araştırma ve soruşturma süreçlerinin etkinliğini değerlendirmek üzere 2 mülkiye müfettişi ve 2 polis müfettişi daha görevlendirilmiştir.

Tunceli'de üst düzey koordinasyon

Jandarma Genel Komutanlığının arama çalışmaları için teknik ve lojistik destek sağlamaya devam ettiğini kaydeden Çiftçi, İçişleri Bakan Yardımcısı Kübra Güran'ın dün Tunceli'de yerinde incelemelerde bulunduğunu ve Adalet Bakanlığı yetkilileriyle ortak bir toplantı gerçekleştirdiğini belirtti.

"Hiçbir süreç karanlıkta kalmayacak"

Bakanlık olarak tüm iddiaların titizlikle incelendiğini söyleyen Çiftçi, "Bizim yaklaşımımız nettir: Hiçbir iddia karşılıksız bırakılmaz, hiçbir ihmal görmezden gelinmez, hiçbir süreç karanlıkta kalmaz. Bu dosyada tek hedefimiz, somut gerçeğin bütün yönleriyle ortaya çıkmasıdır." değerlendirmesinde bulundu.