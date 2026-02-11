İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi görevi Ali Yerlikaya’dan devraldı

Dün gece yarısı açıklanan Cumhurbaşkanlığı atama kararlarının ardından bugün İçişleri Bakanlığı'nda devir teslim töreni yapıldı. 2023'te göreve gelen Ali Yerlikaya, koltuğunu bugün itibarıyla Bakan Mustafa Çiftçi'ye devretti.

Bugün yayımlanan kararname ile görevi devraldığını belirten Çiftçi, "Bugüne kadar görev yapmış olan bütün bakanlarımızın hayırlı hizmetlerinden dolayı kendilerine teşekkürlerimi, şükranlarımı arz ediyorum" ifadelerini kullandı.

"Suç oranlarında büyük mesafeler katedildi"

Ali Yerlikaya döneminde, özellikle kişilere karşı işlenen suçlarda, mal varlığına karşı işlenen suçlarda, bilişim yoluyla yapılan dolandırıcılık suçlarında, kaçakçılık ve organize suçlarda, düzensiz göçmenlerle ilgili suçlarda büyük mesafeler katedildiğini vurgulayan Çiftçi, şöyle devam etti:

"Ben mesleğimde bugün itibarıyla, Sayın Bakanım az önce arz ettiler 36. yılın içindeler, ben de 29. yılımı bitirdim, 30. yılıma girdim; birkaç ay aldım 30. yılımdan. Kaymakam adayı olarak başladığımız mesleğimizde Allah nasip kısmet etti bugünleri de gördük. Sayın Cumhurbaşkanımız da, muhterem Cumhurbaşkanımız da vesile oldular. Ben zat-ı devletlerine bu görevi bana tevcih ettiklerinden dolayı, tevdi ettiklerinden dolayı çok teşekkür ediyorum, şükranlarımı sunuyorum.

"Gecemizi gündüzümüze katarak çalışacağız"

İnşallah bugüne kadar olduğu gibi yine bugünden sonra da devletimize, milletimize elimden geldiği kadar hizmet etmeye gayret edeceğim gecemizi gündüzümüze katmak suretiyle. Ben Sayın Bakanımıza yaptıkları değerli hizmetlerden dolayı, bugüne kadar bize bakanlığı döneminde gösterdikleri nezaketlerinden dolayı, yol gösterdiklerinden dolayı hasleten teşekkür ediyorum. Çok şey öğrendim kendisinden çünkü bizim hem meslek büyüğümüz hem de Bakanımızdı. Bundan sonra da kendisine ailesiyle birlikte hayırlı uzun ömürler niyaz ediyorum. Allah yolunu, bahtını açık etsin. İnşallah başka hizmetlere de vesile olurlar, bunu da niyaz ediyorum.

"Erzurum’da aynı şekilde güzel duygularla ayrıldım"

Çorum Valiliği’nde göreve başladığımda orada ilk konuşmamda bir şey ifade etmiştim, bundan 5-6 yıl önce. Dedim ki benim gayem, bir şeyin başlangıcı varsa mutlaka sonu da var, hiçbir şey ilanihaye değil, sonsuz değil. Dedim ki buradan bir gün ayrıldığımda, görevi bıraktığımda halkın duasını, Hakk’ın rızasını kazanarak iyi bir seda bırakarak, hoş bir seda bırakarak buradan ayrılmak demiştim. Çok şükür Allah nasip kısmet etti, Erzurum’da da aynı şekilde güzel duygularla ayrıldım.

Benim inandığım, kendime sürekli tekrar ettiğim bir ilahi ferman var. Diyor ki: 'Ey mülkün sahibi, gerçek sahibi Allah’ım. Sen mülkü dilediğine verirsin, dilediğinden çeker alırsın. Dilediğini aziz edersin, dilediğini zelil edersin. Gerçek iyilik senin elindedir, senin her şeye hakkıyla gücün yeter.' diyor. Ben buradan da şunu niyaz ediyorum; Cenab-ı Hakk bu görevde bana kolaylıklar versin. Hakikaten zor bir görev üstlendiğimi biliyorum, çok meşakkatli bir görev bu, Sayın Bakanım ifade ettiler. İnşallah Allah bana bu görevimde yardımcı olur mesai arkadaşlarımla beraber. Ben de vakt-i zamanı geldiğinde huzur-u kalple görevi bir başkasına devredebilirim, öyle temenni ediyorum. Bu vesileyle tekrar bütün haziruna buraya kadar teşrif edip geldiklerinden dolayı teşekkür ediyorum, her birine ayrı ayrı hürmetlerimi sunuyorum. Sayın Bakanımıza da teşekkür ediyor, sizleri Allah’a emanet ediyorum."