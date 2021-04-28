İçişleri Bakanı Soylu: İstanbul'da katliam önlendi

NTV canlı yayınında gündeme ilişkin soruları yanıtlayan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Bugün İstanbul polisi çok önemli bir katliamı engellemiştir. Emniyet istihbaratımıza ve İstanbul polisimize teşekkür ediyorum. PKK terör örgütü elemanları 5 kilo patlayıcı getirdiler, polisimizin otogardaki dikkati sayesinde bir aracın altına yerleştirilen patlayıcı tespit edildi. Bunu yerleştiren teröristler yakalandı." dedi.

"İkna çalışmalarımız PKK'yı tuz ruhunun erittiği gibi eritiyor"

Uzun zamandır Türkiye'nin takip ettiği Diyarbakır Anneleri'nde yarın 25. buluşma gerçekleşeceğini belirten Soylu, "Diyarbakır annelerinden biri daha evladıyla buluşacak. Fatma Yetkin evladıyla buluşacak. 15 yaşında çocukları Recep'i kaçırıyorlar. Yıllar geçiyor Diyarbakır'da HDP binasının önünde, terör örgütüne meydan okudular. Evlatları da ikna çalışmaları sonucu bugün teslim olan 6 kişiden biri oldu."

Dört buçuk yıl önce ikna çalışamalarına başladıklarını anlatan Soylu, şunları kaydetti: "Ailelerle görüşülüyor, onlara evlatları adalete teslim olurlarsa, onlara destek olunacağı, yardımcı olacağı anlatılıyor. İkna çalışmalarımız PKK'yı tuz ruhunun erittiği gibi eritiyor. Kırmızı listeden bir ismin 17-18 gündür ifadesinin alıyoruz. Önemli şeyler söyledi. Dost bildiklerimizin bize nasıl ihanet ettiklerini, arkamızdan nasıl kumpaslar çevirdiklerini anlattı. Terör örgütüne bu yıl katılanların toplam sayısı 5'i Türkiye'den toplam 10. Bizim ikna yoluyla bu yıl terör örgütünden kopardığımız sayı 63."

"Türkiye görünenin çok fazlasıdır"

17 günlük tam kapanmaya ilişkin değerlendirmeler de bulunan Bakan Soylu, "Kamu düzeninden hiçbir şekilde taviz verilmeyecek. Milletimiz, sağlıkçılarımız, güvenlikçilerimiz, esnafımız büyük fedakarlıklar yaptı. Türkiye'yi görünenle değerlendirenler her zaman yanılmışlardır. Türkiye görünenin çok fazlasıdır. Türkiye bu süreçte ölçerek, biçerek vatandaşlarımızın devletten, hükümetten beklediğini yerine getirerek elinden geleni ortaya koymuştur. Bütün üretim şartları düşünülerek hareket ediliyor. Bilim Kurulu'nun ve rakamların ortaya koyacağı sürekler ve bir şey daha var. 20 milyonun üzerinde aşılanan insanımız var. Bugün Sağlık Bakanımız önemli açıklamalarda bulundu. 17 günün sonunda iyi bir noktada olacağız. İnşallah aşılanmış bir şekilde bu süreçten çıkmış olacağız." ifadelerini kullandı.