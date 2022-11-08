İçişleri Bakanı Soylu, Kırgız mevkidaşıyla görüştü

Resmi temaslarda bulunmak üzere Kırgızistan'a gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu, Uluslararası Manas Havalimanı'nda İçişleri Bakanı Niyazbekov, Acil Durumlar Bakanı Boobek Ajikeyev ve beraberindeki heyet ile Türkiye'nin Bişkek Büyükelçisi Ahmet Sadık Doğan ve Türk yetkililer karşıladı.

Kırgızistan İçişleri Bakanlığı binasına gelişinde askeri törenle karşılanan Soylu, Niyazbekov ile heyetler arası yaptığı görüşmede, Kırgızistan'ın kardeşliğin bütün samimiyeti ve gerekliliklerini yerine getirdiğini belirtti.

7-8 Kasım Ata Babalarını Anma Günü dolayısıyla bir gecede şehit edilen 136 Kırgız aydını ve devlet adamına Allah'tan rahmet dileyen Soylu, Tacikistan sınırında yaşanan çatışmaların sona ermesi dolayısıyla büyük memnuniyet duyduğunu söyledi.

Soylu, bugünkü mutabakatın yol haritası niteliği taşıdığına dikkati çekerek, şunları kaydetti: "Bunu gerçekleştirdikten sonra terörizm suçlarıyla birlikte mücadele, profesyonel kolluk eğitim işbirliği, göç yönetimi ve düzensiz göçle mücadele, dijitalleşme, bilgi ve güvenlik gibi birçok alanda elbette ki yolumuz açıktır. Güvenlik işbirliği anlaşması önümüzde aşmamız gereken önemli sorun alanlarından biridir. Bu, bize çok büyük bir alan sağlayacaktır."

"FETÖ konusunda ortaya konan iradeyi takdir ediyorum"

Türkiye tarafından Kırgızistan'a yönelik 9 eğitim programının uygulandığını anlatan Soylu, Kadın Destek Uygulaması (KADES) ve diğer teknolojik altyapı konusundaki destekleri vermeye hazır olduklarını vurguladı.

Soylu, TOMA, tekne ve diğer araçların 1 ay içinde gönderileceğini bildirerek, Kırgızistan'ın FETÖ konusunda ortaya koyduğu iradeyi takdir ve tebrik etti.

Özellikle Kırgızların ikametleri ve barınmaları konusunun Türkiye'nin temel sorumluluğu olduğunun altını çizen Soylu, Türkiye'deki orman yangınlarıyla mücadeleye helikopter desteği verdikleri için teşekkür etti.

"Görüşmeler iki ülke ilişkilerini yeni bir düzeye çıkardı"

Kırgızistan İçişleri Bakanı Niyazbekov da Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 99. yıl dönümünü kutladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov'un eylül ayında görüştüğünü hatırlatan Niyazbekov, "Diğer alanlarda olduğu gibi içişleri alanlarında da işbirliği yapılması çok önem verdiğimiz bir konudur." diye konuştu.

Niyazbekov, görüşmelerin, iki ülkenin içişleri alanındaki ilişkilerini yeni bir düzeye çıkardığını vurgulayarak, Türkiye'nin Kırgızistan'a verdiği donanım araçlarının yanı sıra eğitim desteğinin de önemli olduğuna değindi.

Türk Polis Teşkilatı'ndan Kırgızistan'a gelen uzmanların, KADES'i tanıttıklarını ve görüşmeler çerçevesinde uygulamanın ülkede kullanılmasının gündeme geldiğini aktaran Niyazbekov, "KADES programını sadece kadına şiddeti önlemek değil, reşit olmayanlara ya da çocuklara karşı şiddeti önlemek için de uygulamayı düşünüyoruz." ifadesini kullandı.

Vize ve oturma süresinin uzatılması konuları

Niyazbekov, ayrıca uzmanların, Kırgızistan'daki biyometrik analiz ve inceleme yapılan sistemin yenilenmesi gerektiğini söylediklerini aktararak, sistemin geliştirilmesine ilişkin işbirliği yapılmasının önemini dile getirdi.

Ankara'da Bakan Soylu ile görüşmesinde, Türkiye'nin istihbaratta kullandığı program ve teçhizatlar ile DNA laboratuvarının Kırgızistan'a açılmasının görüşüldüğünü anlatan Niyazbekov, "Kutsal Türk topraklarında bulunan bizim vatandaşlarımızın hukuki sorunları, vize ve oturma süresinin uzatılması konularına ilgilerinizi arz ederim." açıklamasında bulundu.