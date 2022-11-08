İçişleri Bakanı Soylu, Kırgızistan Acil Durumlar Bakanı Ajikeyev ile görüştü

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kırgızistan Acil Durumlar Bakanı Boobek Ajikeyev ile görüştü.

Resmi temaslarda bulunmak üzere Kırgızistan'a gelen Bakan Soylu, Kırgızistan Acil Durumlar Bakanlığı binasına gelişinde askeri törenle karşılandı.

Soylu, Ajikeyev ile heyetler arası yaptığı görüşmede, Türkiye'nin afetle mücadelede çok başarılı adımlar attığını ve bütünleşik afet yönetimi sistemini uyguladıklarını belirtti.

Bu kapsamda afete ilişkin mesajlı uyarı sistemini hayata geçirdiklerini anımsatan Soylu, "AFAD, özellikle yasalar, kurumlar ve etkin tedbirler, sivil toplum örgütlerinin sürece dahil edilmesiyle, etkin stratejileri, güncel teknoloji ve afet iletişim altyapısıyla dünyanın önemli kurumlarından birisi haline gelmiştir." dedi.

Soylu, AFAD'ın, Türkiye'nin en güvenilir kurumlarından birisi olduğunu vurgulayarak, "Bizim arama kurtarmada ve müdahalede ortak bir birim oluşturmamız lazım. Türk Devlet Teşkilatlarında böyle bir adımı atıyoruz. AB'nin kendine ait böyle bir hattı var ama eksik olan Orta Doğu, Orta Asya ve Balkanlar'da bir birlikteliğin oluşması." diye konuştu.

Afet tatbikatlarının ve insani yardım çalışmalarının sürdüğüne işaret eden Soylu, iki bakanlık arasındaki işbirliğinin en üst seviyeye çıkarılması gerektiğini dile getirdi.

Soylu, Acil Durumlar Bakanlığı envanterindeki Mi-8 MTV helikopterin bakım ve onarımının yapılması ve talep edilen kredi desteğinin sağlanması için çalışmaları başlatacaklarını duyurdu.

"Yardımlar etkisini gösterdi"

İçişleri Bakanı Ajikeyev de Türkiye ile 2012'de yapılan işbirliği kapsamında afetle mücadele çalışmalarını sürdürdüklerini ve Ekim 2021'deki görüşme sonucu Türkiye'den verilen yardımların Kırgızistan'da etkisini gösterdiğini söyledi.

Su arama kurtarma çalışmalarına ilişkin bot desteği verildiği için teşekkür eden Ajikeyev, "Biz umuyoruz ki bundan sonraki çalışmalarımız, 2023'ten itibaren daha da ivme kazanarak devam etsin. Geriye dönüş gibi bir şey olmasın." ifadesini kullandı.

Ajikeyev, Acil Durumlar Bakanlığı envanterindeki Mi-8 MTV helikopterin kullanım süresi sona erdiği için kullanılamadığını, bakım ve onarımı için Türkiye'den destek istediklerini bildirdi.

Bunun gerçekleşmesi halinde Türkiye’deki olası orman yangınlarıyla mücadeleye de destek verebileceklerine işaret eden Ajikeyev, Türkiye'den 2017'de sağlanan 100 milyon dolar hazine kredisi desteğinin 96 milyon dolarını alarak, afetle mücadelede kullandıklarını ve kalan kredi borcunu da talep ettiklerini sözlerine ekledi.

Heyetler arası toplantı öncesi Soylu, Ajikeyev ile basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Kırgızistan İçişleri Bakanlığı ile güvenlik anlaşmasının önümüzdeki günlerde tamamlanacağını ve Türkiye'nin tüm imkanlarının Kırgızistan'ın emrinde olduğunu vurguladı.

"Çatışmaların sona ermesi memnuiyet verici"

7-8 Kasım Ata Babalarını Anma Günü dolayısıyla bir gecede şehit edilen 136 Kırgız aydını ve devlet adamına Allah'tan rahmet dileyen Soylu, Tacikistan sınırında yaşanan çatışmaların sona ermesi dolayısıyla büyük memnuniyet duyduğunu söyledi.

Soylu, bugünkü mutabakatın yol haritası niteliği taşıdığına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Bunu gerçekleştirdikten sonra terörizm suçlarıyla birlikte mücadele, profesyonel kolluk eğitim işbirliği, göç yönetimi ve düzensiz göçle mücadele, dijitalleşme, bilgi ve güvenlik gibi birçok alanda elbette ki yolumuz açıktır. Güvenlik işbirliği anlaşması önümüzde aşmamız gereken önemli sorun alanlarından biridir. Bu, bize çok büyük bir alan sağlayacaktır."

"Kırgızistan'ın FETÖ konusunda ortaya koyduğu iradeyi takdir ediyorum"

Türkiye tarafından Kırgızistan'a yönelik 9 eğitim programının uygulandığını anlatan Soylu, Kadın Destek Uygulaması (KADES) ve diğer teknolojik altyapı konusundaki destekleri vermeye hazır olduklarını vurguladı.

Soylu, TOMA, tekne ve diğer araçların 1 ay içinde gönderileceğini bildirerek, Kırgızistan'ın FETÖ konusunda ortaya koyduğu iradeyi takdir ve tebrik etti.

Özellikle Kırgızların ikametleri ve barınmaları konusunun Türkiye'nin temel sorumluluğu olduğunun altını çizen Soylu, Türkiye'deki orman yangınlarıyla mücadeleye helikopter desteği verdikleri için teşekkür etti.

"Görüşmeler iki ülke ilişkilerini yeni bir düzeye çıkardı"

Kırgızistan İçişleri Bakanı Niyazbekov da Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 99. yıl dönümünü kutladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov'un eylül ayında görüştüğünü hatırlatan Niyazbekov, "Diğer alanlarda olduğu gibi içişleri alanlarında da işbirliği yapılması çok önem verdiğimiz bir konudur." diye konuştu.

Niyazbekov, görüşmelerin, iki ülkenin içişleri alanındaki ilişkilerini yeni bir düzeye çıkardığını vurgulayarak, Türkiye'nin Kırgızistan'a verdiği donanım araçlarının yanı sıra eğitim desteğinin de önemli olduğuna değindi.

Türk Polis Teşkilatı'ndan Kırgızistan'a gelen uzmanların, KADES'i tanıttıklarını ve görüşmeler çerçevesinde uygulamanın ülkede kullanılmasının gündeme geldiğini aktaran Niyazbekov, "KADES programını sadece kadına şiddeti önlemek değil, reşit olmayanlara ya da çocuklara karşı şiddeti önlemek için de uygulamayı düşünüyoruz." ifadesini kullandı.

Kırgızların hukuki sorunları, vize ve oturma süresinin uzatılması konuları

Niyazbekov, ayrıca uzmanların, Kırgızistan'daki biyometrik analiz ve inceleme yapılan sistemin yenilenmesi gerektiğini söylediklerini aktararak, sistemin geliştirilmesine ilişkin işbirliği yapılmasının önemini dile getirdi.

Ankara'da Bakan Soylu ile görüşmesinde, Türkiye'nin istihbaratta kullandığı program ve teçhizatlar ile DNA laboratuvarının Kırgızistan'a açılmasının görüşüldüğünü anlatan Niyazbekov, "Kutsal Türk topraklarında bulunan bizim vatandaşlarımızın hukuki sorunları, vize ve oturma süresinin uzatılması konularına ilgilerinizi arz ederim." açıklamasında bulundu.

Bakan Soylu'ya, Büyükelçi Ahmet Sadık Doğan, Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Orgeneral Ali Çardakcı, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanı Yunus Sezer, Göç İdaresi Başkanlığı Düzensiz Göçle Mücadele ve Sınır Dışı İşleri Genel Müdürü Ramazan Seçilmiş, Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Erhan Gülveren, AB ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanı Sezer Işıktaş, Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Terörle Mücadele Dairesi (TEM) Dairesi Başkanı Hasan Yiğit de eşlik etti.