İçişleri Bakanı Soylu: Seçim günü 553 bin personel görevi başında olacak

29 Mart 2019

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bakanlıkta düzenlediği basın toplantısında, 31 Mart Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde ülke genelinde alınacak güvenlik tedbirlerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

"Seçim güvenliği tedbirlerimizi üç aşamada planladık"

Seçime katılım oranlarının, tarihin her döneminde batılı ülkelerden oldukça yüksek olduğunu, genellikle yüzde 85-90 bandında seyrettiğini aktaran Soylu, şöyle devam etti:

"Bu noktadan hareketle, İçişleri Bakanlığı olarak diğer seçimlerde olduğu gibi, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde de seçim güvenliği noktasında özenli bir çalışma ortaya koyduk. Pazar günü yapılacak seçimler için seçim güvenliği tedbirlerimizi 'kampanya dönemi, seçim günü ve seçim sonrası' olarak üç aşamada planladık. Bütün bu süreçteki temel yaklaşımımız, millet iradesinin sandığa hür ve özgürce, hiçbir engelle karşılaşmadan, tam olarak yansımasını temin etmek olmuştur."

Kampanya dönemi başlamadan önce yapılan planlamalarla 19-26 Ocak tarihleri arasında valiler, il emniyet müdürleri, il jandarma komutanları ve Jandarma Genel Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü gibi ilgili birimlerle 7 tane bölge güvenlik toplantısı gerçekleştirildiğini, valilerin de bu toplantıların kendi illerine tekabül edecek süreçlerini yönettiğini anlatan Soylu, bu çalışmalar sonucunda il seçim güvenlik planlarının hazırlandığını söyledi.

Ayrıca yine valiler başkanlığında basın bilgilendirme toplantılarının düzenlendiğini hatırlatan Soylu, muhtarlara sağlanan özlük haklarının geçmişe göre iyileştirilmesinden kaynaklı olarak muhtarlık seçimlerindeki rekabetin diğer yıllara göre bu seçimlerde biraz daha fazla olduğunu dile getirdi.

Bu noktadaki gerginliği azaltmak amacıyla Bakan Yardımcısı Muhterem İnce başkanlığında muhtar federasyonlarının katılımıyla güvenlik tedbirlerine ilişkin bilgilendirme ve değerlendirme toplantıları gerçekleştirildiğini anımsatan Soylu, "İletişim arttıkça, süreçlerin yönetimi etkin ve hızlı hale geldi, aynı zamanda da olumsuzluklar azaldı." ifadesini kullandı.

Müdahale edilen olay sayısı 2014'e göre yüzde 79 azaldı

İçişleri Bakanı Soylu, kurulan "seçim koordinasyon komisyonu" ve bunun 81 il valiliği başkanlığında olan versiyonları arasında dikey bir irtibat sağlandığını, Bakanlık merkezindeki güvenlik acil durum merkezi ile yine 81 ildeki şubeleri arasındaki irtibat sayesinde 7/24 esasına göre seçim süreçlerinin takip edildiğini aktardı.

Soylu, 31 Aralık 2018 itibarıyla 6 bin 939 personelin seçim koordinasyon merkezlerinde görevlendirildiğini ve bu kişilere eğitim verildiğini dile getirerek, "Aldığımız bütün bu tedbirler ve kurduğumuz etkin iletişim sayesinde 2014 mahalli seçimlerine göre miting, eylem, etkinlik ve katılım sayıları yüzde 18 artmasına rağmen, müdahale edilen eylem sayısı 2014 seçimlerine göre yüzde 79 oranında azalmıştır. 2014 mahalli idareler seçimlerinde seçim öncesi 581 olay meydana gelmişken, bu seçimde 526 olay meydana gelmiş olup alınan tedbirlerle yüzde 9 azalış sağlanmıştır. Keza bunların da 189 tanesi diğer seçimlerden daha farklı bir şekilde muhtarlık seçimleriyle ilgilidir." açıklamasında bulundu.

Seçim öncesi alınan tedbirleri sunum üzerinden anlatan Soylu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"2014'te seçim öncesi olaylarda 5 vatandaşımız hayatını kaybetmişken, 2019 seçimlerinde şu ana kadar bu sayı 2 olmuştur. Cenabıhak'tan rahmet, yakınlarına ve sevenlerine de başsağlığı diliyorum. Seçim olaylarının dağılımı incelendiğinde 69 olayın AK Parti, 33 olayın Cumhuriyet Halk Partisi, 21 olayın HDP, 13 olayın İYİ Parti, 10 olayın Milliyetçi Hareket Partisi ve 8 olayın Saadet Partisine yönelik olarak meydana geldiğini ek bir bilgi olarak vermek istiyorum. Söz konusu 526 olayın 149'u tehdit ve hakaret, 95 tanesi kasten yaralama ve darp, 80 tanesi de seçim propaganda materyallerinin tahribi olarak kayıtlara geçmiştir."

"Seçim günü 553 bin personelimiz görevi başında olacak"

Oy torbalarının naklinin yapıldığı, depolandığı yerlerin aydınlatılmasına ilişkin tedbirlerin bugüne kadar alındığını ve tamamlandığını, enerji açısından önem arz eden teknik yerlere ilişkin de koruma tedbirlerinin planlandığını aktaran Soylu, şöyle devam etti:

"Seçim sonuçlarını bahane ederek girişilmek istenilen herhangi bir taşkınlığa, huzuru ve asayişi bozucu mahiyetteki hukuk dışı hiçbir eyleme de müsaade edilmeyecektir. Seçim günü 553 bin personelimiz görevi başında olacaktır. Ayrıca 6 bin 745 zırhlı araç, 126 hava aracı, 294 deniz aracı ve diğer ekipmanlar da yine seçim güvenliği için kullanılacaktır. Coğrafi şartlar itibarıyla güvenlik noktasında bir eksiklik yaşanmaması için 11 ilimizde emniyet ve jandarmalarımızdan oluşan 6 bin 449 ilave personel de görevlendirilmiştir."

Bakanlık olarak odaklandıkları yegane meselenin vatandaşların oyunu hiçbir tesir altında kalmadan, hiçbir engelle karşılaşmadan kullanabilmesi olduğunu, milletin hassasiyetinin de bu noktada işleri kolaylaştırdığını belirten Soylu, "Güvenlik ve asayiş bakımından güzel bir kampanya dönemi geçirdiğimize inanıyorum. İnşallah pazar günü de dünyaya ders niteliğinde güzel bir seçim ortamı ile bu demokrasi şenliğini hep birlikte taçlandırmış olacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA