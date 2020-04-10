İçişleri Bakanı Soylu'dan sokağa çıkma yasağı açıklaması

10 Nisan 2020

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sokağa çıkma yasağıyla ilgili olarak "Sokağa çıkma yasağı, pazardan itibaren devam edecek diye telaş söz konusu olmasın. Pazar saat 24.00 itibarıyla bitecektir" açıklamasında bulundu.

Soylu açıklamalarına şöyle devam etti:

"Milletimizin telaşı var bunu da normal karşılıyorum ama bu telaşa gerek yok. Yarın fırınlar açık, kendi araçlarıyla ekmek dağıtabilecekler. Marketlerde veya birtakım fırınlarda oluşturulan bu kalabalığa gerek olmadığını, herkesin sakin olması gerektiğini ifade ediyorum. Bu normal bir sokağa çıkma yasağı değil. Bunlar, bulaşıcılıktan kurtulmak için ortaya konulan tedbirler. "

31 ilde 2 gün sokağa çıkma yasağı

Kaynak: AA