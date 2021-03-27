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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Alman mevkidaşı ile görüştü

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Almanya İçişleri Bakanı Horst Seehofer ile video konferans yöntemiyle görüşme yaptı.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
AA
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Alman mevkidaşı ile video konferans yöntemiyle bir görüşme gerçekleştirdi.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, görüşmede, terörle mücadele, göç ve güvenlik konularının yanı sıra koronavirüs salgınıyla mücadele süreci de ele alındı.

Bakan Soylu ve Seehofer, görüşmede, iki ülkenin bakanlıkları arasındaki olumlu ilişkileri ilerletmek ve ileriki süreçte görüşmelere devam etmek konusunda hemfikir olduklarını belirtti.