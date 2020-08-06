İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan 'sokağa çıkma yasağı' açıklaması

06 Ağustos 2020

COVID-19 tedbirlerine yönelik denetimler kapsamında Ankara'nın Mamak ilçesinde açıklamalarda bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Dünyada ikinci dalganın geldiği noktasında bir değerlendirme var. Aynı durumla biz de karşılaşmayalım. Kendi kontrolümüzü kendimiz yapalım." dedi.

Soylu, "Terör operasyonu yapmıyoruz. Hep beraber bilinçli olmayı ortaya koymaya çalışıyoruz. Vatandaşa tuzak kurup ceza verme anlayışı içinde değiliz." ifadelerini kullandı.

"Sokağa çıkma kısıtlaması gündemimizde yok"

Bakan Soylu, sokağa çıkma kısıtlaması konusunda da "Böyle bir şey söz konusu değil, gündemimizde de yok." diye konuştu.

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