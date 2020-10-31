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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun COVID-19 testi pozitif çıktı

İçişleri Bakanı Soylu, eşi, kızı ve kendisinin COVID-19 testinin pozitif çıktığını, tedavilerine hastanede devam edildiğini duyurdu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun COVID-19 testi pozitif çıktı
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Bakan Soylu, "Pazartesi günü kendimizi iyi hissetmeyince tekraren yaptırdığımız test; eşim, kızım ve bende pozitif çıktı. Düne kadar evde sürdürdüğümüz tedavi doktorlarımızın tavsiyesi ile hastane ortamına nakledilmiştir. Şükürler olsun, şimdi biraz daha iyiyiz. Bu vesile ile tüm hastalara ve İzmir depreminde yaralananlara acil şifalar, depremde hayatını kaybeden İzmirli hemşehrilerimize Cenab-ı Allah’tan rahmet diliyorum" dedi.

Kaynak: AA

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