İçişleri Bakanı Yerlikaya: 9 polis açığa alındı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul’da medya temsilcileriyle bir araya geldi. Bakan Yerlikaya, "Ayhan Bora Kaplan operasyonu dosyayla ilgili 9 polis açığa alındı" ifadelerini kullandı. Bakan Yerlikaya, “Suça bulaşmış kim varsa; sivil, memur… Kararlıyız. Suç örgütlerini yaşatmayacağız.” dedi.

Bakan Yerlikaya, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin Yeni Yasama Yılı’nın başlangıç gününün sabahında, İçişleri Bakanlığı’na yönelik gerçekleştirilen terör saldırısı girişimine ilişkin yürütülen soruşturmada ulaşılan yeni bir bilgiyi paylaştı.

Bakan Yerlikaya, teröristlerin Suriye'den paramotorla gelmiş olmasının güçlü bir ihtimal olduğunu söyledi.

“Ankara’daki saldırıyı gerçekleştirenlerin, Suriye'den paramotorla gelmeleri güçlü ihtimal. Paramotoru şu an için bulamadık.” diyen İçişleri Bakanı, “Alçak irtifa güvenliğini sağlama yönünde bir gayretimiz var.” ifadelerini kullandı.