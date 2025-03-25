İçişleri Bakanı Yerlikaya açıkladı: Gösterilerde bin 418 kişi gözaltına alındı

İçişleri Bakanı Yerlikaya: "Yasa dışı gösterilerde bugüne kadar bin 418 şüpheli gözaltına alındı"

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 19 Mart 2025 tarihinden itibaren yapılan protesto gösterilerinde gözaltına alınanların sayısının bin 418 olduğunu açıkladı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na ilişkin yürütülen soruşturmalar ile İmamoğlu'nun tutuklanmasına tepki olarak birçok şehirde protesto gösterileri yapılmıştı.

"979 kişi halen gözaltında"

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, halen 979 kişinin gözaltında bulunduğunu, 478 kişinin ise adli makamlara çıkarılacağını kaydetti:

"19 Mart 2025 tarihinden itibaren yapılan yasa dışı gösterilerde bugüne kadar 1.418 şüpheli gözaltına alındı. Halen gözaltında 979 şüpheli bulunurken bugün 478 şahıs mevcutlu olarak adli makamlara çıkartılacak.

Sokakları terörize etmeye kalkışanlara, milli ve manevi değerlerimize, polislerimize saldıranlara asla taviz verilmeyecektir. Cumhurbaşkanımız

Sayın @RTErdogan ’ın merhum annesine ve ailesine hakaret edenleri bir kez daha lanetliyorum. Güvenlik güçlerimiz hukuktan aldığı güçle, aziz milletimizin huzur ve güvenliğini 7/24 korumaktadır, korumaya da devam edecektir."